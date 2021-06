**Lavoro: Sbarra, 'Governo apra fase di confronto e dialogo per arrivare a nuovo Patto sociale'** (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Sollecitiamo il Governo ad aprire urgentemente una fase di confronto, di ascolto di dialogo per rimettere in priorità il lavoro, la crescita lo sviluppo la coesione sociale. Dobbiamo aprire una grande discussione per arrivare a negoziare un nuovo e moderno Patto sociale per la crescita economica, lo sviluppo, il lavoro e l'equità". Ad affermarlo è il segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra a margine della manifestazione a Firenze in occasione della mobilitazione organizzata da Cgil Cisl e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Sollecitiamo ilad aprire urgentemente unadi, di ascolto diper rimettere in priorità il lavoro, la crescita lo sviluppo la coesione. Dobbiamo aprire una grande discussione pera negoziare une modernoper la crescita economica, lo sviluppo, il lavoro e l'equità". Ad affermarlo è il segretario Generale della Cisl, Luigia margine della manifestazione a Firenze in occasione della mobilitazione organizzata da Cgil Cisl e ...

Ultime Notizie dalla rete : **Lavoro Sbarra Landini: non creare ulteriori fratture sociali Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l'Italia di domani" è lo slogan delle ... a Firenze e Bari, dove sono previsti gli interventi del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, e ...

Lavoro: Landini, non creare ulteriori fratture sociali Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l'Italia di domani" è lo slogan delle ... a Firenze e Bari, dove sono previsti gli interventi del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, e ...

**Lavoro: Sbarra, 'Governo apra fase di confronto e dialogo per arrivare a nuovo Patto sociale'** Metro Firenze, lavoro: sindacati in piazza contro sbloco licenziamenti Con lo sblocco dei licenziamenti infatti, la prospettiva è quella di perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro ...

Lavoro: Landini, non creare ulteriori fratture sociali "Chiediamo qui oggi che ci sia la proroga del blocco dei licenziamenti. Chiediamo che il Governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro. È il momento di unire non di dividere e non ...

