(Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Ioun pochinodei. Siamo a un passo da una grande ripesa, c'è una grande voglia di ricominciare. Questa volontà deve essere accompagnata da uno sforzo politico unanime. Mi auguro che la politica, tutti insieme, trovi le soluzioni anche con i. Non". Lo ha detto Matteoa SkyTg24.

Advertising

Claudio29032 : RT @ANNAQuercia: @angelo_menel GRILLO SE L'HA L'HA PAGATO CON IL SUO LAVORO, QUANDO HA ALVORATO RENZI?DA SEMPRE LO PAGHIAMO NOI CONTRIBUENT… - TV7Benevento : Lavoro: Renzi, 'non vedo bombe sociali, sono meno pessimista dei sindacati'... - Roberto41788248 : RT @GenCar5: Matteo #Renzi sostiene che il #Redditodicittadinanza impedisca di trovare lavoro ai giovani. Ma omette di dire che solo il 3%… - Pasqual01029538 : RT @GenCar5: Matteo #Renzi sostiene che il #Redditodicittadinanza impedisca di trovare lavoro ai giovani. Ma omette di dire che solo il 3%… - sostengoi40 : RT @GenCar5: Matteo #Renzi sostiene che il #Redditodicittadinanza impedisca di trovare lavoro ai giovani. Ma omette di dire che solo il 3%… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Renzi

Agenzia ANSA

Lamorgese: ", evitare rischio bomba sociale"/ "Migranti? Nessuna emergenza": 'DOPO IL REFERENDUM DOVEVO ANDARMENE' Altro momento chiave dell'esperienza politica dila sconfitta al ...Lamorgese: ", evitare rischio bomba sociale"/ "Migranti? Nessuna emergenza" "Non vogliamo ...di gregge se non ci vacciniamo tutti"/ "Una dose? Ci si infetta" ENRICO LETTA SU DDL ZAN E...Roma, 26 giu (Adnkronos) – “Io sono un pochino meno pessimista dei sindacati. Siamo a un passo da una grande ripesa, c’è una grande voglia di ricominciare. Questa volontà deve essere accompagnata da u ...La Lega di Matteo Salvini non si è mostrata interessata a cambiare né a migliorare il Ddl Zan, ma vuole solo “cancellarlo e affossarlo”. L’accusa arriva dal segretario del Partito Democratico, Enrico ...