Lavoro: Landini, non creare ulteriori fratture sociali (Di sabato 26 giugno 2021) "Chiediamo qui oggi che ci sia la proroga del blocco dei licenziamenti. Chiediamo che il Governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del Lavoro. È il momento di unire non di dividere e non ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) "Chiediamo qui oggi che ci sia la proroga del blocco dei licenziamenti. Chiediamo che il Governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del. È il momento di unire non di dividere e non ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Landini Lavoro, Cgil e Uil: non creare ulteriori fratture, rischio 'bomba sociale' ... di far ripartire questo Paese dal lavoro e di dare dignità e rispetto a quei lavoratori a quelle lavoratrici che hanno sacrificato la vita durante quest'anno di pandemia'. Landini: 'Parola al ...

Lavoro: Landini, non creare ulteriori fratture sociali È la sollecitazione che arriva dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini dalla piazza di Torino, dove è in corso una delle tre manifestazioni nazionali in difesa del mondo del lavoro. Una ...

Lavoro: Landini, non creare ulteriori fratture sociali - Piemonte

Landini: “Proroga del blocco dei licenziamenti. Non è l momento di dividere il Paese” «Chiediamo qui oggi che ci sia la proroga del blocco dei licenziamenti. Chiediamo che il Governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro. E' il momento di unire non di dividere il P ...

