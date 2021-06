Lavoro, Cgil e Uil: non creare ulteriori fratture, rischio 'bomba sociale' (Di sabato 26 giugno 2021) Sindacati uniti sul rischio 'bomba sociale' causata dallo stop al blocco licenziamenti , ormai alle porte. 'Il compito del governo e della politica è dire che nessuno deve essere lasciato da solo ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 giugno 2021) Sindacati uniti sul' causata dallo stop al blocco licenziamenti , ormai alle porte. 'Il compito del governo e della politica è dire che nessuno deve essere lasciato da solo ai ...

ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: Cgil, Cisl e Uil in piazza a Torino, Firenze e Bari. Landini: non creare ulteriori fratture. Bombardieri: dal primo lugli… - IlMontanari : Da luglio 'rischio bomba sociale' dice la @UILofficial #lavoro #occupazione - guggamba : RT @UilmNazionale: #Lavoro Domani @RoccoPalombella sarà a Bari per la manifestazione di Cgil Cisl @UILofficial #RipartiamoInsieme ? https:… - raffaellamucci1 : RT @MarcoRizzoPC: Centinaia di morti sul lavoro già a maggio. Oltre 1 milione e 400mila posti di lavoro in meno da pandemia. Più di 5 milio… - giarolialida : RT @FIMCislStampa: #RipartiamoInsieme. Non lasciamo indietro nessuno. La #FIM oggi in piazza con Cgil, Cisl, Uil per il Lavoro, la coesione… -