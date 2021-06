Latina | pregiudicato evade dai domiciliari e minaccia gli agenti | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 giugno 2021) Un pregiudicano pontino è riuscito are dagli arresti. Per questo motivo, sono scattate subito le ricerche, e non appena rintracciato, è stato tratto in arresto con le accuse di evasione, resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale. L’arresto Durante un servizio di controllo del territorio nel capoluogo pontino, glidella Polizia di Stato hanno notato l’uomo, conosciuto agli operatori per i suoi numerosi precedenti penali, attualmente sottoposto alla misura degli arresti, in strada poco distante dalla propria abitazione. Per questo motivo, glilo hanno bloccato e ...