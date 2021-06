L’Arte nel Cuore Onlus al Salone Margherita di Roma

Leggi su zon

(Di sabato 26 giugno 2021) Due gli spettacoli in scena: il 29 Giugno “La Casa è nel tuo”, il 6 Luglio “Ildi un burattino”. Info e bigliettineltorna in scena a, nel consueto appuntamento di giugno, in uno dei più bei teatri della Capitale. Il, che tanto ha dato alla commedia italiana, alla tv, al palcoscenico. In una scenografia che ha “ripensato” l’intera platea mutata come un enorme palco, gli allievi della scuola e dell’Accademia che nella sua mission forma artisticamente ragazzi disabili assieme a normodotati, ...