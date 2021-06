L’appello di Saviano alla Nazionale: «Inginocchiatevi. Da quando ci fa schifo il buon esempio?» – Il video (Di sabato 26 giugno 2021) «Quel gesto così simbolico è pregno di rispetto e umanità. Si può prescindere dal rispetto e dall’empatia umana?». Così lo scrittore Roberto Saviano, in un video pubblicato su Twitter, commenta la polemica relativa alla decisione della Nazionale italiana di inginocchiarsi o meno, prima della partita di Euro 2020 contro l’Austria, per sposare la causa del Black Lives Matter, e quindi per la lotta ai diritti umani. «Un dibattito infame e assurdo che vuole avvelenare un gesto così nobile arrivando a dire che ognuno deve sentirsi libero – tuona Saviano – Ovvio che non basta inginocchiarsi per combattere il ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) «Quel gesto così simbolico è pregno di rispetto e umanità. Si può prescindere dal rispetto e dall’empatia umana?». Così lo scrittore Roberto, in unpubblicato su Twitter, commenta la polemica relativadecisione dellaitaliana di inginocchiarsi o meno, prima della partita di Euro 2020 contro l’Austria, per sposare la causa del Black Lives Matter, e quindi per la lotta ai diritti umani. «Un dibattito infame e assurdo che vuole avvelenare un gesto così nobile arrivando a dire che ognuno deve sentirsi libero – tuona– Ovvio che non basta inginocchiarsi per combattere il ...

