Landini: “Proroga del blocco dei licenziamenti. Non è il momento di dividere il Paese” (Di sabato 26 giugno 2021) Il segretario generale della Cgil alla manifestazione dei sindacati a Torino, una delle tre nazionali in difesa del lavoro Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 26 giugno 2021) Il segretario generale della Cgil alla manifestazione dei sindacati a Torino, una delle tre nazionali in difesa del lavoro

Advertising

destouches_dr : Landini con il cappello in mano dal banchiere vuole elemosinare una proroga e chiede anche atto d’amore per il mond… - vivereitalia : Lavoro, Landini 'Proroga sui licenziamenti, no a fratture sociali' - Tele_Nicosia : Lavoro, Landini “Proroga sui licenziamenti, no a fratture sociali” - aylaf__ : RT @ultimenotizie: 'Oggi chiediamo la proroga del blocco dei licenziamenti'. 'È il momento di unire, non di dividere e non è il momento di… - ultimenotizie : 'Oggi chiediamo la proroga del blocco dei licenziamenti'. 'È il momento di unire, non di dividere e non è il moment… -