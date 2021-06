Landini “L’unità del mondo del lavoro è coerenza no slogan” (Di sabato 26 giugno 2021) “L’unità del mondo del lavoro non è uno slogan ma è coerenza, del resto la parola sindacato ha un significato preciso, vuol dire insieme con giustizia e deve essere chiaro a tutti. Da soli si va a sbattere”. Cosi’ da Torino il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini in occasione della manifestazione nazionale dei tre sindacati “Ripartiamo, insieme. Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l’Italia di domani”, organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Torino, Firenze e appunto Bari. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 giugno 2021) “deldelnon è unoma è, del resto la parola sindacato ha un significato preciso, vuol dire insieme con giustizia e deve essere chiaro a tutti. Da soli si va a sbattere”. Cosi’ da Torino il segretario generale della Cgil, Maurizioin occasione della manifestazione nazionale dei tre sindacati “Ripartiamo, insieme. Con il, la coesione e la giustizia sociale per l’Italia di domani”, organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Torino, Firenze e appunto Bari. pc/red su Il Corriere della Città.

