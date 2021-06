Landini: “Lavoro? C’è troppo sfruttamento, chiediamo la proroga del blocco dei licenziamenti al 31 ottobre” – Video (Di sabato 26 giugno 2021) “C’è troppa precarietà e sfruttamento. La qualità del Lavoro e della vita delle persone deve tornare al centro degli investimenti, con le riforme di cui abbiamo bisogno. Servono politiche industriali, con un intervento pubblico”. È la sollecitazione che arriva dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dalla piazza di Torino, dove è in corso una delle tre manifestazioni nazionali dei sindacati in difesa del mondo del Lavoro. “chiediamo che non ci sia lo sblocco licenziamenti, secondo noi si può spostare tutto al 31 ottobre, si possono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) “C’è troppa precarietà e. La qualità dele della vita delle persone deve tornare al centro degli investimenti, con le riforme di cui abbiamo bisogno. Servono politiche industriali, con un intervento pubblico”. È la sollecitazione che arriva dal segretario generale della Cgil, Maurizio, dalla piazza di Torino, dove è in corso una delle tre manifestazioni nazionali dei sindacati in difesa del mondo del. “che non ci sia lo s, secondo noi si può spostare tutto al 31, si possono ...

