Landini: “Il Paese ha un debito nei confronti dei lavoratori e non verso chi evade le tasse o le paga altrove” (Di sabato 26 giugno 2021) “Questo Paese ha un debito nei confronti dei lavoratori e non verso chi evade le tasse o le paga da un’altra parte”. È uno dei passaggi del discorso, fatto dal palco di Torino, di Maurizio Landini, che ha chiuso la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil. “Siamo sindacati autonomi, ragioniamo con la nostra testa. E giudichiamo i governi non per quello che dicono ma per quello che fanno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) “Questoha unneideie nonchileo leda un’altra parte”. È uno dei passaggi del discorso, fatto dal palco di Torino, di Maurizio, che ha chiuso la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil. “Siamo sindacati autonomi, ragioniamo con la nostra testa. E giudichiamo i governi non per quello che dicono ma per quello che fanno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

