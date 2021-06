L’alleanza scuola-famiglia dov’è finita? Lettera (Di sabato 26 giugno 2021) Inviato da Mario Bocola - La vigilanza sugli alunni a scuola deve essere ossessivamente serrata da parte dei docenti e se qualche alunno si fa male apriti cielo con la culpa in vigilando et similia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 giugno 2021) Inviato da Mario Bocola - La vigilanza sugli alunni adeve essere ossessivamente serrata da parte dei docenti e se qualche alunno si fa male apriti cielo con la culpa in vigilando et similia. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : L’alleanza scuola-famiglia dov’è finita? Lettera - pinucciabonora : La città che educa: patti educativi di comunità per l’alleanza scuola territorio - EmMicucci : RT @ProfPBianchi: Da Catania lanciamo un'alleanza globale per mettere la scuola al centro della ricostruzione dopo la pandemia. L'istruzion… - benjamn_boliche : RT @ProfPBianchi: Da Catania lanciamo un'alleanza globale per mettere la scuola al centro della ricostruzione dopo la pandemia. L'istruzion… - ProfPBianchi : Da Catania lanciamo un'alleanza globale per mettere la scuola al centro della ricostruzione dopo la pandemia. L'ist… -

Ultime Notizie dalla rete : L’alleanza scuola L’alleanza scuola-famiglia dov’è finita? Lettera Orizzonte Scuola