La variante Delta cresce ancora in Gran Bretagna: 18.270 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (Di sabato 26 giugno 2021) Nella Gran Bretagna la variante Delta continua ancora a creare molti problemi: l'epidemia Covid, Oltremanica, non sembra volersi fermare. nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.270 nuovi contagi,... Leggi su globalist (Di sabato 26 giugno 2021) Nellalacontinuaa creare molti problemi: l'epidemia Covid, Oltremanica, non sembra volersi fermare.24 ore sono stati registrati 18.270,...

Advertising

fattoquotidiano : Russia travolta dalla variante Delta: 600 morti in 24 ore, mai cosi tanti dal 21 giugno. A Mosca 98 vittime: record… - fattoquotidiano : Variante Delta, tre casi al santuario di San Giovanni d’Andorno di Biella: tra i contagiati un vaccinato con due do… - nzingaretti : Bene il dato del Lazio prima regione in Italia per vaccinazione completa over 12. Ringrazio una squadra straordinar… - Valenti50123567 : RT @SilviaTeresa14: Per quel che mi riguarda, ci può essere la variante Delta, la peste bubbonica, Pippo, Pluto & Topolino, io non rispette… - rep_torino : Covid, in Piemonte tre casi di variante Delta dopo una cena in Valle Cervo [aggiornamento delle 19:35] -