La variante Delta corre nel Regno Unito: 18 mila nuovi contagi, mai così tanti da febbraio. Proteste a Londra contro le restrizioni (Di sabato 26 giugno 2021) Continua a correre l’epidemia da Coronavirus nel Regno Unito, a causa soprattutto della variante Delta, quella attualmente più contagiosa, che oggi ha costretto anche Sidney, la più grande città d’Australia, a tornare in lockdown. Anche in Russia i contagi sono su livelli elevati: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21.665 nuovi casi per la prima volta dal 21 gennaio e 619 morti, il più alto numero giornaliero dall’inizio dell’anno. Oggi in Regno Unito (dove quasi l’84% della popolazione ha ricevuto la prima dose ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) Continua are l’epidemia da Coronavirus nel, a causa soprattutto della, quella attualmente piùosa, che oggi ha costretto anche Sidney, la più grande città d’Australia, a tornare in lockdown. Anche in Russia isono su livelli elevati: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21.665casi per la prima volta dal 21 gennaio e 619 morti, il più alto numero giornaliero dall’inizio dell’anno. Oggi in(dove quasi l’84% della popolazione ha ricevuto la prima dose ...

