«La vaccinazione è una responsabilità collettiva» (Di sabato 26 giugno 2021) I pazienti vogliono - sempre - risposte ai loro problemi. I dottori ostentano - spesso - false sicurezze. Così Daniele Coen, ex responsabile del Pronto soccorso di un grande ospedale, racconta in un libro l'imperfezione della conoscenza scientifica. Vaccini compresi. Non lo so». Difficile, per un medico, pronunciare queste parole. E per un paziente, sentirle ammettere. Per tanti motivi. I dottori cercano, vogliono e devono (è il loro mestiere) dare risposte e risolvere problemi. E i malati hanno, su questo, immense e ostinate aspettative.Però. In medicina, da sempre, anche in quest'epoca di progressi e meraviglie, sono più i dubbi che le convinzioni. Più le aree grigie che il bianco e ... Leggi su panorama (Di sabato 26 giugno 2021) I pazienti vogliono - sempre - risposte ai loro problemi. I dottori ostentano - spesso - false sicurezze. Così Daniele Coen, ex responsabile del Pronto soccorso di un grande ospedale, racconta in un libro l'imperfezione della conoscenza scientifica. Vaccini compresi. Non lo so». Difficile, per un medico, pronunciare queste parole. E per un paziente, sentirle ammettere. Per tanti motivi. I dottori cercano, vogliono e devono (è il loro mestiere) dare risposte e risolvere problemi. E i malati hanno, su questo, immense e ostinate aspettative.Però. In medicina, da sempre, anche in quest'epoca di progressi e meraviglie, sono più i dubbi che le convinzioni. Più le aree grigie che il bianco e ...

Advertising

nzingaretti : Bene il dato del Lazio prima regione in Italia per vaccinazione completa over 12. Ringrazio una squadra straordinar… - fattoquotidiano : SANTISSIMO DRAGHI Noi non ce ne eravamo accorti, ma quando Mario Draghi, due sere fa, ha sdoganato in conferenza s… - riccardosanna14 : RT @GuidoDeMartini: ?? #NoObbligoVaccinale ?? Le stanno provando tutte per spaventare le persone e COSTRINGERLE comunque alla vaccinazione.… - A_Gentili : RT @GuidoDeMartini: ?? #NoObbligoVaccinale ?? Le stanno provando tutte per spaventare le persone e COSTRINGERLE comunque alla vaccinazione.… - MaMaurizi9 : RT @BarbaraRaval: Un medico europeo non vaccinato può lavorare in Italia in forza del diritto ,e NON è obbligato alla vaccinazione, perché… -