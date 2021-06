La Russia lancia il suo primo Pion-NKS (Di sabato 26 giugno 2021) Si tratta di un satellite per la ricognizione navale di ultima generazione. A lungo rinviato il satellite Pion-NKS No.901 è stato portato in orbita da un razzo Sojuz 2.1b decollato dal Cosmodromo militare di Plesetsk. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 26 giugno 2021) Si tratta di un satellite per la ricognizione navale di ultima generazione. A lungo rinviato il satellite-NKS No.901 è stato portato in orbita da un razzo Sojuz 2.1b decollato dal Cosmodromo militare di Plesetsk.

