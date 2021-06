La protesta del presidente di Confedercontribuenti: “Dalla Nazionale messaggio negativo contro il razzismo, non guarderò la partita” (Di sabato 26 giugno 2021) ROMA – “La Nazionale di Calcio ha deciso di non inchinarsi per dire no al razzismo. E io dico, invece, che proprio per questo gesto incredibilmente ingiustificato per una Nazionale di un Paese civile come l’Italia… mi rifiuterò di guardare la partita e di tifare e di gridare ‘Forza Italia’… E’ un mio rammarico, ma è la giusta scelta per una Nazionale che, così facendo, si dimostra insensibile in un Paese che più degli altri vive il fenomeno migratorio anche con mille disagi. Ricordiamoci che siamo il Paese di Lampedusa. Ricordiamoci che questa Nazionale potrà incidere sulla mente di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 giugno 2021) ROMA – “Ladi Calcio ha deciso di non inchinarsi per dire no al. E io dico, invece, che proprio per questo gesto incredibilmente ingiustificato per unadi un Paese civile come l’Italia… mi rifiuterò di guardare lae di tifare e di gridare ‘Forza Italia’… E’ un mio rammarico, ma è la giusta scelta per unache, così facendo, si dimostra insensibile in un Paese che più degli altri vive il fenomeno migratorio anche con mille disagi. Ricordiamoci che siamo il Paese di Lampedusa. Ricordiamoci che questapotrà incidere sulla mente di ...

