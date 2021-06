La pandemia taglia i ricavi dei giornali | resistono il Sole e il Fatto

(Di sabato 26 giugno 2021) Tale risultato è stato molto influenzato dalla performance negativa della Gazzetta dello Sport, che non poteva non soffrire dello stop alle attività sportive prima del divieto di pubblico negli stadi ...

Advertising

michele_menard : La distanza tra come un brand si presenta online (Ehi, abbiamo costumi anche per te che hai affrontato la pandemia… - Bianca34874951 : RT @INerazzurro: Taglia l'erba, sistema i fiori e gli arredi da giardino, togli la ruggine e dipingi, sanifica tutto. Giornate intense per… - SBerritta : Amica con negozio perplessa.Aumentano richieste taglia 54 x signora.Siamo cresciuti tutti di almeno una taglia con… - PietroPecchioni : RT @INerazzurro: Taglia l'erba, sistema i fiori e gli arredi da giardino, togli la ruggine e dipingi, sanifica tutto. Giornate intense per… - INerazzurro : Taglia l'erba, sistema i fiori e gli arredi da giardino, togli la ruggine e dipingi, sanifica tutto. Giornate inte… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia taglia

Il Mattino

I giornali italiani ancora non riescono a lasciarsi alle spalle la: l'argomento ha regnato sovrano sulle prime pagine e le pagine interne da oltre un anno e mezzo ma a causa del crollo della pubblicità conseguente ai lockdown (negozi chiusi, viaggi e ...Una sorta di "e cuci" genetico, che è stato oggetto del Nobel per la Chimica nel 2020: "Con ... Ora la crisi che deriva dallaCoronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...Pubblicità in calo per Rcs e Gruppo Caltagirone. E ora tutti i gruppi editoriali aspettano la prossima legge di bilancio per finanziare i prepensionamenti ...I gestori dei locali nel centro cittadino bocciano le nuove restrizioni del Comune. L’assessore alla sicurezza Ivani: “Certi eccessi non possono essere tollerati” ...