La nuova foto in perizoma e tutte le volte in cui Lizzo si è mostrata nel nome della body positivity

(Di sabato 26 giugno 2021) Non c’è imbarazzo, né paura di essere giudicata, ma un grande desiderio di libertà. Nelle immagini al naturale postate da Lizzo sul suo account Istagram c’è un messaggio chiaro e diretto sull’importanza di essere se stesse e mostrarsi liberamente per come si è.