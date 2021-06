La nuova Audi RS 3? Mette il Torque Splitter e diventa più sportiva!

(Di sabato 26 giugno 2021) La tecnologia RSè ora disponibile anche per laRS 3 grazie alla quale la vettura è in grado di distribuire la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo completamente ...

Grazie all'azione dell'RS Torque Splitter, laRS 3 può contare su una grandissima reattività e, soprattutto, su di un rigore direzionale molto importante. E qualora s'inneschi il ......sono dalla nostra parte e stanno acceleerando moltissimo " per favorire l'inizio dellaera a ... Una delle più attive in questo èche ha dichiarato il proprio stop ai motori diesel e benzina a ...In ottava posizione si piazza l'Audi A4, primo modello non suv della classifica arrivato a quota 705 immatricolazioni. Come la berlina dalla quale ...A sugellare l’importanza dell’evento la presenza del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, un vero onore per Motorclass. iovedì 24 giugno si è svolto presso la Concessionaria Audi Motorclass l’esclusivo ...