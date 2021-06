“La notte romantica”, a Lovere menù a tema, spettacoli e shopping (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo il successo delle precedenti edizioni, a Lovere torna l’appuntamento con “La notte romantica”, la manifestazione promossa a livello nazionale con grande successo dal Club de “I Borghi più belli d’Italia” per festeggiare l’arrivo del solstizio d’estate, dando appuntamento a tutti gli innamorati nelle piazze, nei vicoli e nei palazzi degli oltre 200 Borghi aderenti all’evento. L’appuntamento è domenica 27 giugno dalle 19 alle 23:30. Ecco il programma: – dalle 19 menù a tema e dolce romantico. Consigliata la prenotazione; – dalle 19.30 musica live con dj Laura Basile di Radio Number One in Piazza Tredici ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo il successo delle precedenti edizioni, atorna l’appuntamento con “La”, la manifestazione promossa a livello nazionale con grande successo dal Club de “I Borghi più belli d’Italia” per festeggiare l’arrivo del solstizio d’estate, dando appuntamento a tutti gli innamorati nelle piazze, nei vicoli e nei palazzi degli oltre 200 Borghi aderenti all’evento. L’appuntamento è domenica 27 giugno dalle 19 alle 23:30. Ecco il programma: – dalle 19e dolce romantico. Consigliata la prenotazione; – dalle 19.30 musica live con dj Laura Basile di Radio Number One in Piazza Tredici ...

