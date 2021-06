La nostra generazione era tollerante. E non lo sapeva (Di sabato 26 giugno 2021) Che bella generazione che siamo. Ma voi? Vi siete inventati il fluid gender e, di conseguenza, l’omofobia. Io vengo dalla generazione che ascoltava e amava David Bowie, Lou Read e non si è mai posta il problema di che preferenze sessuali avessero. Fregava niente, anzi, contenti loro e, in qualche caso, beati loro. Elton John e Freddy Mercury, George Michael. Siamo anche la generazione che amava i Led Zeppelin o i Deep Purple o Neil Young o gli Eagles. Senza porsi il problema dei testi che oggi sarebbero giudicati sessisti. Quando arrivò Boy George non ci chiedemmo se gli piacesse il maschio, la femmina o tutti e due. Ci godemmo ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Che bellache siamo. Ma voi? Vi siete inventati il fluid gender e, di conseguenza, l’omofobia. Io vengo dallache ascoltava e amava David Bowie, Lou Read e non si è mai posta il problema di che preferenze sessuali avessero. Fregava niente, anzi, contenti loro e, in qualche caso, beati loro. Elton John e Freddy Mercury, George Michael. Siamo anche lache amava i Led Zeppelin o i Deep Purple o Neil Young o gli Eagles. Senza porsi il problema dei testi che oggi sarebbero giudicati sessisti. Quando arrivò Boy George non ci chiedemmo se gli piacesse il maschio, la femmina o tutti e due. Ci godemmo ...

