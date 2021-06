La nostalgica somiglianza della Nazionale di Mancini agli Azzurri del passato

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 giugno 2021) «Raspadori è diverso da Immobile e Belotti, potrebbe essere il futuro. Ha qualità straordinarie e questa è stata l’unica motivazioneconvocazione. Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi». Prima dell’europeo Robertoaveva spiegato così la sua scelta di portare nella rosa dei 26 Giacomo Raspadori: una convocazione che ha sorpreso molti, vista la mancanza di esperienza interdell’attaccante del Sassuolo. Il ct ha usato un termine di paragone forte per provare a razionalizzare e giustificare la sua decisione. Lo ha fatto in realtà nel modo migliore possibile: ha ...