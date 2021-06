La mamma di Nicola si sfoga: "Perché viviamo così..." (Di sabato 26 giugno 2021) La mamma del piccolo Nicola annuncia che vorrebbe organizzare una festa per ringraziare tutte le persone che hanno aiutato la sua famiglia in quelle difficili ore Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 giugno 2021) La mamma del piccoloannuncia che vorrebbe organizzare una festa per ringraziare tutte le persone che hanno aiutato la sua famiglia in quelle difficili ore

Ultime Notizie dalla rete : La mamma di Nicola La mamma di Nicola si sfoga: " Perché viviamo così..." "Ho avuto paura per mio figlio ma dentro di me sapevo che lo avrebbero trovato: me lo sentivo. Avevo come la certezza che Nicola fosse vivo" . A dirlo è Pina, la mamma del bambino scomparso e ritrovato in una scarpata nella zona del Mugello ...

Nicola Tanturli, il padre: 'Forse si è perso col buio e ha sbagliato strada' Nicola Tanturli: parla il padre ' Penso sia sceso ...padre ' Penso sia sceso per il paese invece di ... L'uomo ha poi spiegato che lui e la madre lo hanno ... ' Dapprima solo io e la mamma, la mia compagna, ...

