“La Grande Staffetta”, arriva il docu-film su Alex Zanardi a un anno dall’incidente (Di sabato 26 giugno 2021) Il coraggio e la forza di Alex Zanardi saranno il fulcro de La Grande Staffetta, il docu-film evento in arrivo in sala cinematografica dal 28 al 30 giugno. Il progetto nasce da un’iniziativa promossa da Obiettivo3, la onlus creata dal campione, non solo di sport ma anche di vita, a un anno di distanza dall’incidente che lo ha coinvolto. Era il 19 giugno 2020, infatti, quando Zanardi perse il controllo della sua handbike a Pienza, sulla strada provinciale 146, scontrandosi con un camion. Dopo mesi di apprensione, tuttavia, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 26 giugno 2021) Il coraggio e la forza disaril fulcro de La, ilevento in arrivo in sala cinematografica dal 28 al 30 giugno. Il progetto nasce da un’iniziativa promossa da Obiettivo3, la onlus creata dal campione, non solo di sport ma anche di vita, a undi distanzache lo ha coinvolto. Era il 19 giugno 2020, infatti, quandoperse il controllo della sua handbike a Pienza, sulla strada provinciale 146, scontrandosi con un camion. Dopo mesi di apprensione, tuttavia, ...

