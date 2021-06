La gaffe di Chiellini prima di Italia-Austria | “combatteremo il nazismo” VIDEO

(Di sabato 26 giugno 2021) L’ha deciso di non inginocchiarsidella partita contro l’, nel pre-partita ha parlato Giorgio, il difensore è stato però autore di unache in poco tempo ha fatto il giro del web. “Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta, se e quando ricapiterà una richiesta di altre squadre ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e di sensibilità verso le altre nazionali e cercheremo di combattere il ‘’ in altro modo con delle iniziative insieme alla federazione”. Il calciatore dell’si è chiaramente confuso, ...

Advertising

Corriere : Lotta al razzismo, la gaffe di Chiellini: «Combatteremo il nazismo in altro modo» - Open_gol : Gaffe clamorosa del difensore della Juventus nel pre-partita di Italia Austria - fanpage : ULTIM'ORA I calciatori dell'Italia non si inginocchieranno prima della partita con l'Austria #ITAAUT - serieAnews_com : ?? #ItaliaAustria, incredibile lapsus di #Chiellini nel prepartita: 'Combatteremo il #nazismo' - CalcioWeb : La gaffe di #Chiellini prima della partita #ItaliaAustria -

Ultime Notizie dalla rete : gaffe Chiellini

Stasera sarà in panchina, perché alla fine Roberto Mancini non ha voluto rischiare. Giorgioha parlato prima dell'inizio di Italia - Austria ma è stato protagonista di una. Anziché dire 'razzismo', ha usato la parola ' nazismo '. 'Lo combatteremo in altri modi', ha detto alla ...A confermare la decisione è stato Giorgioprima del match a Rai Sport : 'Non c'è stata ... Il capitano, però, è stato poi protagonista di unaclamorosa: ' Cercheremo sicuramente di ...L’Italia ha deciso di non inginocchiarsi prima della partita contro l’Austria, prima del match ha parlato Giorgio Chiellini, il difensore è stato però autore di una gaffe che in poco tempo ha fatto il ...WEMBLEY. “Non c’è nessuna richiesta, se e quando ricapiterà una richiesta di un’altra squadra ci inginocchieremo per solidarietà con gli avversarsi e come gesto di sensibilità verso le altre nazionali ...