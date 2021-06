La Francia vota per le regionali, spettro astensione (Di sabato 26 giugno 2021) La Francia si prepara ai ballottaggi delle elezioni regionali che come nel primo turno di domenica scorsa rischiano di essere nuovamente segnati da un livello record di astensioni. In quest'ultima ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Lasi prepara ai ballottaggi delle elezioniche come nel primo turno di domenica scorsa rischiano di essere nuovamente segnati da un livello record di astensioni. In quest'ultima ...

Domenica in #Francia si vota per il secondo turno delle #electionsregionales2021 , in palio non solo i seggi regionali ma a… - Francia delusa da Macron vota a destra ma punisce Le Pen. Destra e blocco sinistra testa a testa. Prossima sfida Eliseo…

Migranti, l'Europa ci lascia soli (25/06/2021) ...preparato il terreno per un accordo a Bruxelles con la Francia e la Germania: un'alleanza che sarebbe stata importante. Ma al dunque non si è manifestata, come si sperava. In quei due Paesi si vota e ...

