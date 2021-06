La famiglia del gospel che cantò la lotta per i diritti civili degli afroamericani (Di sabato 26 giugno 2021) È il 1965. In Alabama, Stato del Sud segregazionista, viene ucciso dalla polizia l’attivista di un Comitato che lavora per ottenere il diritto di voto ai neri. In teoria, il Civil Rights Act del ’64 ha posto fine alla segregazione razziale, ma ai neri viene ancora impedito con vessazioni varie di registrarsi per poter votare. Viene organizzata la prima di tre marce, le Freedom March, marce per la libertà. La prima viene impedita con la forza da vari gruppi razzisti e dalla polizia Statale ma le scene vanno in onda ai TG nazionali, e destano scalpore. Dopo la seconda viene ucciso un altro partecipante. Persino il presidente Johnson interviene per garantire che la marcia sia protetta, e ... Leggi su linkiesta (Di sabato 26 giugno 2021) È il 1965. In Alabama, Stato del Sud segregazionista, viene ucciso dalla polizia l’attivista di un Comitato che lavora per ottenere il diritto di voto ai neri. In teoria, il Civil Rights Act del ’64 ha posto fine alla segregazione razziale, ma ai neri viene ancora impedito con vessazioni varie di registrarsi per poter votare. Viene organizzata la prima di tre marce, le Freedom March, marce per la libertà. La prima viene impedita con la forza da vari gruppi razzisti e dalla polizia Statale ma le scene vanno in onda ai TG nazionali, e destano scalpore. Dopo la seconda viene ucciso un altro partecipante. Persino il presidente Johnson interviene per garantire che la marcia sia protetta, e ...

