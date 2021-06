La dieta mediterranea | un tesoro da proteggere

Leggi su velvetmag

(Di sabato 26 giugno 2021) Rincorriamo tutti un fisico perfetto e la maggior parte delle volte vogliamo ottenerlo anche in poco tempo. Questo ha cambiato il nostro rapporto con il cibo. Mentre prima erano qualità e abbondanza i sinonimi di benessere e ricchezza, oggi siamo semplicemente ossessionati dalle calorie di ciò che mangiamo ed i suoi benefici. Siamo sempre più cinici e insicuri sull’alimentazione corretta da seguire. L’industrializzazione dei cibi Le regole per unasana in realtà non sono poi così diverse dal passato, il nostro organismo funziona sempre allo stesso modo, a cambiare sostanzialmente è stata la qualità dei cibi e dei terreni a causa dell’industrializzazione che ha reso ...