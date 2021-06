La Danimarca vola ai quarti di finale | Dolberg è in giornata di grazia | 0-4 e Galles eliminato

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 26 giugno 2021) Si è concluso il primo ottavo didi Euro 2021, non sono mancate le emozioni tra. Kjaer e compagnino aididella competizione e si candidano come possibile outsider e adesso affronteranno la vincente tra Olanda e Repubblica Ceca. Prima del match omaggio per Eriksen. Bale e compagni si sono messi subito in mostra nei primi minuti, ma non sono riusciti a concretizzare. Laentra in partita e trova il gol con un bellissimo tiro a giro di. Nella ripresa errore grave della difesa del ...