La Boldrini bacchetta gli Azzurri | Inginocchiatevi

(Di sabato 26 giugno 2021) La deputata del Partito democratico rimprovera i giocatori della Nazionale italiana: "Bisogna inginocchiarsi anche sui campi di calcio, dispiace per la loro scelta di non scegliere"

Advertising

vincenzocacac12 : -

Ultime Notizie dalla rete : Boldrini bacchetta

il Giornale

Le priorità dellaAnche ieri laha tenuto a far sapere le sue priorità. L'esponente del Partito democratico ha espresso la forte necessità di ricorrere all'utilizzo dei colori ...Hanno ricevuto il premio "Medici Davvero" le dottoresse Federica Crociani, Valentinae ... sono intervenuti, Benedetta Bellini, Presidente AMMI Sezione Città di Castello, Luciano, ...La deputata del Partito democratico rimprovera i giocatori della Nazionale italiana: "Bisogna inginocchiarsi anche sui campi di calcio, dispiace per la loro scelta di non scegliere" ..." Medici davvero " è questo il titolo del riconoscimento che ha visto nel pomeriggio di sabato 5 giigmp la conclusione del suo ...