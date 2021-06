Italia, zona rossa in piena estate: cosa sta succedendo (Di sabato 26 giugno 2021) La variante Delta pende come una spada di Damocle sull'Italia e sull'Europa in generale. L'estate è appena cominciata all'insegna delle ultime riaperture, della zona bianca, del green pass, dell'addio alla mascherina all'aperto. Nel giorno in cui il Comitato tecnico scientifico ha annunciato il via libera alla riapertura delle discoteche, il coordinatore Franco Locatelli lancia chiaramente l'allarme: potrebbero tornare le zone rosse per cercare di fermare la nuova variante del Covid. Il presidente del Consiglio superiore di sanità spiega che ora l'obiettivo più importante è "lavorare nella maniera più intensiva sul tracciamento e sul ... Leggi su howtodofor (Di sabato 26 giugno 2021) La variante Delta pende come una spada di Damocle sull'e sull'Europa in generale. L'è appena cominciata all'insegna delle ultime riaperture, dellabianca, del green pass, dell'addio alla mascherina all'aperto. Nel giorno in cui il Comitato tecnico scientifico ha annunciato il via libera alla riapertura delle discoteche, il coordinatore Franco Locatelli lancia chiaramente l'allarme: potrebbero tornare le zone rosse per cercare di fermare la nuova variante del Covid. Il presidente del Consiglio superiore di sanità spiega che ora l'obiettivo più importante è "lavorare nella maniera più intensiva sul tracciamento e sul ...

