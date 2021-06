Italia, terribile tragedia in spiaggia poco fa (Di sabato 26 giugno 2021) Ha cercato di salvare un anziano che stava annegando in mare dopo un malore, ma è stato colto da un malore a sua volta ed è morto poco dopo così come è deceduto poco dopo anche l’uomo che aveva tentato di salvare. Entrambi portati fuori dal mare in gravissime condizioni, non ce l’hanno fatta. La doppia tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 maggio, nella spiaggia di Foxi ‘e Sali, a Pula, nel Sud Sardegna. Le vittime, dalle prime informazioni, sono un 87enne, Roberto Mudu, e il suo soccorritore, il 72enne Gianni Fanais. Erano poco dopo le 17 quando il primo sarebbe stato ... Leggi su howtodofor (Di sabato 26 giugno 2021) Ha cercato di salvare un anziano che stava annegando in mare dopo un malore, ma è stato colto da un malore a sua volta ed è mortodopo così come è decedutodopo anche l’uomo che aveva tentato di salvare. Entrambi portati fuori dal mare in gravissime condizioni, non ce l’hanno fatta. La doppiasi è consumata nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 maggio, nelladi Foxi ‘e Sali, a Pula, nel Sud Sardegna. Le vittime, dalle prime informazioni, sono un 87enne, Roberto Mudu, e il suo soccorritore, il 72enne Gianni Fanais. Eranodopo le 17 quando il primo sarebbe stato ...

