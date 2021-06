Italia qualificata ai quarti dopo una partita di enorme sofferenza contro l’Austria sporca e cattiva | i giovani azzurri stasera sono cresciuti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 giugno 2021) Fin qui l’Europeo dell’era stato tutta una festa. Le partite sempre a Roma, il girone materasso, le goleade, i cori, le notti magiche. Ma l’Europeo non è una festa, non si gioca solo in casa,avversari che si scansano. Non per una nazionale giovane, con tanto entusiasmo e meno talento, che non ha vinto ancora nulla. Ce lo ha ricordato, negli ottavi di finale. Una, non brutta, tutt’altro, pure. Come gli avversari. Una squadra che si aggrappa alle maglie, che morde le caviglie. Che l’non aveva mai incontrato, ed ...