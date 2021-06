Italia | nuovo record di imbattibilità | 1 143' senza subire gol

(Di sabato 26 giugno 2021) Oltre ai due gol contro l'Austria che possono valere l'accesso ai quarti di finale, l'esulta per un altro piccoloagli : all'89', dopo la paura per il gol annullato ad Arnautovic , gli ...

Advertising

OptaPaolo : 31 - L’Italia ha stabilito il suo nuovo record di partite consecutive senza sconfitte, considerando tutte le compet… - OptaPaolo : 12 - L’Italia ha stabilito il suo nuovo record di successi consecutivi: 12, superati gli 11 stabiliti sempre con Ro… - SkySport : Italia-Austria, le ultime di formazione e il nuovo video di Khaby per Sky Sport #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport… - ahmad_afiq : RT @OptaPaolo: 31 - L’Italia ha stabilito il suo nuovo record di partite consecutive senza sconfitte, considerando tutte le competizioni: 3… - MrViaggiatore : RT @OptaPaolo: 31 - L’Italia ha stabilito il suo nuovo record di partite consecutive senza sconfitte, considerando tutte le competizioni: 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia nuovo

Gazzetta del Sud

APPROFONDIMENTI EURO 2020- Austria,record di imbattibilità degli... IN CENTRO Video ROMA Foto ROMA- Austria, inno e fumogeni tricolori a Piazza del Popolo... CALCIO- ...Oltre ai due gol contro l'Austria che possono valere l'accesso ai quarti di finale, l'esulta per un altro piccolo record agli : all'89', dopo la paura per il gol annullato ad Arnautovic , gli azzurri hanno superato i 1.143' consecutivi senza subire gol. Il record precedente ...A Wembley gli Azzurri soffrono contro l’Austria, ma riescono a vincere e si qualificano: decidono ai supplementari i gol di Chiesa e Pessina, venerdì sfida al Belgio o al Portogallo.I tamponi molecolari analizzati ieri (tutti al Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento) sono stati 582 ed hanno riscontrato solo 1 caso positivo, confermando 1 altro caso ide ...