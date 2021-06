Italia | la probabile formazione | Verratti titolare | torna Di Lorenzo a destra

(Di sabato 26 giugno 2021) Mancano poche ore alla sfida valida per gli ottavi di finale dell’, che sfiderà l’Austria a Wembley. C’era qualche dubbio per Roberto Mancini, che sembra esser stato risolto: a centrocampo giocheràe non Locatelli, mentre esterno basso aci sarà Die non Toloi. Acerbi sostituirà Chiellini che non ha ancora totalmente recuperato dal fastidio muscolare.(4-3-3): Donnarumma; Di, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho,; Berardi, Immobile, Insigne. L'articolo ilNapolista.

