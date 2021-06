Italia - Galles | Mattia Briga su Leggo per ' Azzurro top' | ' Il fuorigioco è un fattore'

(Di sabato 26 giugno 2021) Ilè un. Non si sa se per casualità o per millimetrica bravura della linea difensiva azzurra nell'applicare il, ma in due occasioni ci salva da una situazione di ...

Il fuorigioco è un fattore. Non si sa se per casualità o per millimetrica bravura della linea difensiva azzurra nell'applicare il fuorigioco, ma in due occasioni ci salva da una situazione di ...VERRATTI 5,5 Confermato titolare dopo l'eccellente prova con il. Un po' nervoso, si ... MANCINI 7 La belladella fase a gironi non si presenta a Londra ma il CT, con i giusti cambi, trova ...A poche ore dall’ultima ‘fatica’ del girone (diretta Rai 1 e Sky Sport) , la sfida che deciderà se l’Italia vincerà il proprio raggruppamento e di conseguenza in quale p ...Era un momento molto atteso, perché l'indecisione azzurra sull'inginocchiarsi o meno prima del fischio d'inizio di Italia-Austria ha fatto discutere tantissimo negli ...