Italia-Austria | Pessina eroe | “Gol un ricordo che mi porterò dentro per sempre”

"Non ho ancora realizzato il gol col Galles, figuriamoci questo. Sarà un ricordo che mi porterò dietro per tutta la mia carriera. È stata un'esplosione di emozione". Parola di Matteo Pessina, autore del gol del 2-1 dell'Italia contro l'Austria nell'ottavo di finale. "Può segnare chiunque e questo è il bello di questa squadra. Siamo un bellissimo gruppo e lo stiamo facendo vedere a tutta Italia", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.

