Italia-Austria oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni (Di sabato 26 giugno 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’ottavo di finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile tra Italia e Austria, previsto stasera a Wembley con calcio d’inizio alle ore 21.00. Gli Azzurri di Roberto Mancini vogliono continuare a far sognare il Bel Paese e vanno a caccia del pass per i quarti di finale, che eguaglierebbe di fatto il risultato raggiunto nell’ultima edizione del 2016 (con in panchina Antonio Conte). La selezione tricolore ha dominato il gruppo A, conquistando tre vittorie di seguito (3-0 sulla Turchia, 3-0 sulla Svizzera, 1-0 sul Galles) senza subire gol e presentandosi alla fase a ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’ottavo di finale dei Campionatidi calcio maschile tra, previsto stasera a Wembley con calcio d’inizio alle ore 21.00. Gli Azzurri di Roberto Mancini vogliono continuare a far sognare il Bel Paese e vanno a caccia del pass per i quarti di finale, che eguaglierebbe di fatto il risultato raggiunto nell’ultima edizione del 2016 (con in panchina Antonio Conte). La selezione tricolore ha dominato il gruppo A, conquistando tre vittorie di seguito (3-0 sulla Turchia, 3-0 sulla Svizzera, 1-0 sul Galles) senza subire gol e presentandosi alla fase a ...

