Italia-Austria, nuovo record di imbattibilità azzurra: gol subito dopo 1168 minuti (Di sabato 26 giugno 2021) Arriva ufficialmente un nuovo record per l’Italia di Roberto Mancini ad Euro 2020. Al minuto 89 dell’ottavo di finale con l’Austria è stato infatti superato il primato di imbattibilità di Dino Zoff, capace di non subire gol dal 20 settembre 1972 al 15 giugno 1974. In entrambi i casi gli Azzurri si erano imposti per 3-1, oggi invece il gol del 2-1 segnato da Kalajdzic ha fermato il conteggio a 1168 minuti senza subire una rete. Prima di stasera l’ultimo gol ai danni dell’Italia l’aveva segnato l’olandese van de Beek a ottobre 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Arriva ufficialmente unper l’di Roberto Mancini ad Euro 2020. Al minuto 89 dell’ottavo di finale con l’è stato infatti superato il primato didi Dino Zoff, capace di non subire gol dal 20 settembre 1972 al 15 giugno 1974. In entrambi i casi gli Azzurri si erano imposti per 3-1, oggi invece il gol del 2-1 segnato da Kalajdzic ha fermato il conteggio asenza subire una rete. Prima di stasera l’ultimo gol ai danni dell’l’aveva segnato l’olandese van de Beek a ottobre 2020. SportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - Corriere : ?? ULTIM'ORA - C'è la conferma di Chiellini: l'Italia non si inginocchierà - thewaterflea : RT @fratotolo2: “Son giunchi che piegano Le spade vendute: Già l’Aquila d’Austria Le penne ha perdute. Il sangue d’Italia, Il sangue P… - GTimossi : RT @ilmanifesto: «È lontana da me esattamente quanto la nostra vittoria». L’incipit finisce così, Una questione privata, Beppe Fenoglio. Fi… -