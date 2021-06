Italia-Austria, Mamma mia!, Grand Hotel o Shrek terzo? La tv del 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Per la prima serata in tv, sabato 26 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Italia e Austria: dopo aver chiuso il girone a punteggio pieno, gli Azzurri di Mancini affrontano a sorpresa negli ottavi di finale degli europei Euro 2020 l’Austria mattatrice della più quotata Ucraina. Su Canale5 alle 21.25 l’appuntamento è con la fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo”; su Rete4 alle 21.30 “Mamma mia!”; su ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) Per la prima serata in tv, sabato 26RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra: dopo aver chiuso il girone a punteggio pieno, gli Azzurri di Mancini affrontano a sorpresa negli ottavi di finale degli europei Euro 2020 l’mattatrice della più quotata Ucraina. Su Canale5 alle 21.25 l’appuntamento è con la fiction “– Intrighi e passioni”. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo”; su Rete4 alle 21.30 “”; su ...

Advertising

Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - SkySport : ???? 'IL CIELO È UNO' ?? II cammino degli Azzurri verso gli ottavi ? ??? @MetaErmal ?? SOUND ON?? ? ??? ITALIA-AUSTRIA ??… - Corriere : Italia-Austria, tutti in piedi: i giocatori azzurri non si inginocchieranno - ZiaCandida : RT @MarcoSanavia1: Quindi il blocco di Visegrad, i paesi scandinavi,l’Austria e la UE non vogliono la redistribuzione dei migranti i quali,… - Marco1999Busa : RT @MarcoSanavia1: Quindi il blocco di Visegrad, i paesi scandinavi,l’Austria e la UE non vogliono la redistribuzione dei migranti i quali,… -