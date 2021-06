Italia-Austria, le squadre si inginocchieranno? La risposta arriva da Chiellini (Di sabato 26 giugno 2021) Chiellini spiega che né l’Italia né l’Austria si inginocchieranno stasera: “Nessuna richiesta, combatteremo il razzismo in altri modi” Alla fine, a sciogliere i dubbi circa il fatto se l’Italia si inginocchierà o meno prima del fischio d’inizio della partita contro l’Austria ci ha pensato il capitano Giorgio Chiellini. E la risposta è negativa. “Non c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 giugno 2021)spiega che né l’né l’sistasera: “Nessuna richiesta, combatteremo il razzismo in altri modi” Alla fine, a sciogliere i dubbi circa il fatto se l’si inginocchierà o meno prima del fischio d’inizio della partita contro l’ci ha pensato il capitano Giorgio. E laè negativa. “Non c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - YAHIKO_RIKUDO : Son giunchi che piegano Le spade vendute Già l’Aquila d’Austria Le penne ha perdute Il sangue d’Italia e Il sangue… - Alberto28075665 : RT @dukana2: #Italia-#Austria, gli azzurri (neri di #petrolio) hanno deciso di non decidere: non si inginocchieranno contro il #razzismo,a… -