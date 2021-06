Italia-Austria, le probabili formazioni: Verratti in vantaggio su Locatelli, in difesa c’è Acerbi (Di sabato 26 giugno 2021) Si torna finalmente in campo per gli ottavi di finale di Euro 2021, l’Italia sarà chiamata dalla partita contro l’Austria. La squadra di Roberto Mancini è reduce da un girone praticamente perfetto, sono arrivate tre vittorie consecutive contro Turchia, Svizzera e Galles, grandissimo il rendimento anche dal punto di vista numerico con sette gol fatti e nessuno subito. Nell’ultimo match il Ct Italiano ha attuato turnover per permettere alla squadra di rifiatare e provare nuove soluzioni. Nella sfida contro l’Austria, Mancini schiererà l’11 base con due novità rispetto all’esordio. In porta spazio a Donnarumma, a destra Di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 giugno 2021) Si torna finalmente in campo per gli ottavi di finale di Euro 2021, l’sarà chiamata dalla partita contro l’. La squadra di Roberto Mancini è reduce da un girone praticamente perfetto, sono arrivate tre vittorie consecutive contro Turchia, Svizzera e Galles, grandissimo il rendimento anche dal punto di vista numerico con sette gol fatti e nessuno subito. Nell’ultimo match il Ctno ha attuato turnover per permettere alla squadra di rifiatare e provare nuove soluzioni. Nella sfida contro l’, Mancini schiererà l’11 base con due novità rispetto all’esordio. In porta spazio a Donnarumma, a destra Di ...

