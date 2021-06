Italia-Austria, le formazioni ufficiali (Di sabato 26 giugno 2021) E’ arrivato il momento dell’Italia, alle 21 giocherà l’ottavo di finale contro l’Austria nel suggestiva cornice di Wembley. Ecco le formazioni ufficiali: Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct Mancini. Austria (4-4-2): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Baumgartner, Schlager, Laimer, Sabitzer; Grillitsch, Arnautovic. Ct Foda L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) E’ arrivato il momento dell’, alle 21 giocherà l’ottavo di finale contro l’nel suggestiva cornice di Wembley. Ecco le(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct Mancini.(4-4-2): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Baumgartner, Schlager, Laimer, Sabitzer; Grillitsch, Arnautovic. Ct Foda L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

