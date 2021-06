Italia-Austria, le formazioni ufficiali: Verratti a centrocampo al posto di Locatelli. In attacco Immobile, Insigne e Berardi – LA DIRETTA (Di sabato 26 giugno 2021) La Nazionale di Roberto Mancini è arrivata a Wembley, dove questa sera è in programma la gara degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Austria. Il commissario tecnico ha ufficializzato gli undici che scenderanno in campo: confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi con la scelta di Marco Verratti a centrocampo al posto di Manuel Locatelli. Per il resto confermata la formazione che ha battuto la Svizzera, con Francesco Acerbi e Giovanni Di Lorenzo in difesa al posto degli infortunati Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi. In attacco il tridente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) La Nazionale di Roberto Mancini è arrivata a Wembley, dove questa sera è in programma la gara degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’. Il commissario tecnico hazzato gli undici che scenderanno in campo: confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi con la scelta di Marcoaldi Manuel. Per il resto confermata la formazione che ha battuto la Svizzera, con Francesco Acerbi e Giovanni Di Lorenzo in difesa aldegli infortunati Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi. Inil tridente ...

