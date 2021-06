Italia-Austria, le formazioni: giocano Insigne e Di Lorenzo (Di sabato 26 giugno 2021) Roberto Mancini ha scelto gli undici che scenderanno in campo alle 21 contro l’Austria, al Wembley Stadium per gli ottavi di finale di Euro 2020. Due i napoletani titolari: Insigne e Di Lorenzo. Marco Verratti torna titolare a centrocampo. Insieme a lui Jorginho. In difesa Spinazzola e Acerbi con capitan Bonucci. Questa la formazione scelta dal ct. Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Immobile, Insigne. All: Mancini Austria: Bachmann, Dragovic, Hinteregger, Arnautovic, Alaba, Sabitzer, Grillitsch, Baumgartner, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 giugno 2021) Roberto Mancini ha scelto gli undici che scenderanno in campo alle 21 contro l’, al Wembley Stadium per gli ottavi di finale di Euro 2020. Due i napoletani titolari:e Di. Marco Verratti torna titolare a centrocampo. Insieme a lui Jorginho. In difesa Spinazzola e Acerbi con capitan Bonucci. Questa la formazione scelta dal ct.: Donnarumma, Di, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Immobile,. All: Mancini: Bachmann, Dragovic, Hinteregger, Arnautovic, Alaba, Sabitzer, Grillitsch, Baumgartner, ...

