Italia-Austria, gol di Pessina per il 2-0: raddoppio nel primo supplementare (VIDEO) (Di domenica 27 giugno 2021) Matteo Pessina porta l’Italia ad un passo dai quarti di finale di Euro 2020. Il centrocampista dell’Atalanta ha infatti segnato il 2-0 ai danni dell’Austria sul finire del primo tempo supplementare. Pessina è stato abile a risolvere un batti e ribatti in area di rigore, facendo esplodere di gioia tutti i tifosi azzurri presenti a Wembley. Resta ora il secondo tempo supplementare, 15 minuti che dividono i ragazzi di Mancini da un posto tra le migliori 8 d’Europa. IL GOL DI CHIESA, 1-0 (VIDEO) IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Matteoporta l’ad un passo dai quarti di finale di Euro 2020. Il centrocampista dell’Atalanta ha infatti segnato il 2-0 ai danni dell’sul finire deltempoè stato abile a risolvere un batti e ribatti in area di rigore, facendo esplodere di gioia tutti i tifosi azzurri presenti a Wembley. Resta ora il secondo tempo, 15 minuti che dividono i ragazzi di Mancini da un posto tra le migliori 8 d’Europa. IL GOL DI CHIESA, 1-0 () ILSportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - GTimossi : RT @gtimossi69: @ilmanifesto L’Italia, la vittoria (sofferta) contro l’Austria e una questione privata - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Chiesa lo spacca-partita: 'Abbiamo meritato noi. Il gol? Bravo a restare calmo' #ITAAUT -