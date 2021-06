Italia-Austria, gol di Kalajdzic: 2-1 di testa e finale infuocato, difesa azzurra incerta (VIDEO) (Di sabato 26 giugno 2021) L’Austria riapre la partita contro l’Italia nel finale di secondo tempo supplementare. Al minuto 114 infatti gli Austriaci hanno accorciato le distanze con il colpo di testa di Kalajdzic, su sviluppi di calcio d’angolo. Decisamente rivedibile la difesa azzurra nell’occasione, con quattro giocatori anticipati da un solo avversario comunque molto bravo a bucare Donnarumma con una grande torsione. Restano cinque minuti di pura sofferenza, dopo la gioia per i gol di Chiesa e Pessina. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) L’riapre la partita contro l’neldi secondo tempo supplementare. Al minuto 114 infatti glici hanno accorciato le distanze con il colpo didi, su sviluppi di calcio d’angolo. Decisamente rivedibile lanell’occasione, con quattro giocatori anticipati da un solo avversario comunque molto bravo a bucare Donnarumma con una grande torsione. Restano cinque minuti di pura sofferenza, dopo la gioia per i gol di Chiesa e Pessina. ILSportFace.

