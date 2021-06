Italia-Austria, gol di Chiesa a inizio supplementari: sinistro fulmineo e 1-0 (VIDEO) (Di sabato 26 giugno 2021) Federico Chiesa porta in vantaggio l’Italia contro l’Austria, nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. All’inizio del primo tempo supplementare arriva la giocata dell’attaccante della Juventus, che entrato da pochi minuti sfrutta al meglio il cross di Spinazzola e firma l’1-0 con un sinistro fulmineo che non lascia scampo a Bachmann. L’ESULTANZA DI VIALLI E MANCINI IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Federicoporta in vantaggio l’contro l’, nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. All’del primo tempo supplementare arriva la giocata dell’attaccante della Juventus, che entrato da pochi minuti sfrutta al meglio il cross di Spinazzola e firma l’1-0 con unche non lascia scampo a Bachmann. L’ESULTANZA DI VIALLI E MANCINI ILSportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - Capass8Emanuela : RT @barbara22ema30: Pessina siiiiii! Goal!!! ?? #Italia ???? 2 #Austria ???? 0 #ITAAUT - felixsoIar : italia austria italy europei euro2021 azzurri rt like pessina san siro goal calcio europei 2021 arbitro goal fuori… -