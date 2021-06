Italia-Austria, gol di Arnautovic annullato: fuorigioco millimetrico (VIDEO) (Di sabato 26 giugno 2021) Episodio da moviola al minuto 64 di Italia-Austria, ottavo di finale di Euro 2020. Gli Austriaci trovano il gol del vantaggio con Arnautovic, che con un colpo di testa sotto porta firma l’1-0. Inizialmente la rete viene convalidata, ma nei minuti seguenti un lungo check del Var annulla tutto per fuorigioco. Al momento della sponda aerea di Alaba infatti Arnautovic era oltre la linea: una questione millimetrica, che però sorride ai ragazzi di Mancini che scampano così il pericolo. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Episodio da moviola al minuto 64 di, ottavo di finale di Euro 2020. Glici trovano il gol del vantaggio con, che con un colpo di testa sotto porta firma l’1-0. Inizialmente la rete viene convalidata, ma nei minuti seguenti un lungo check del Var annulla tutto per. Al momento della sponda aerea di Alaba infattiera oltre la linea: una questione millimetrica, che però sorride ai ragazzi di Mancini che scampano così il pericolo. ILSportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - MattiaRossi_9 : italia-austria la partita più difficile dell’europeo. madona dio - LuisHum90928114 : Minuto 75 Italia 0, Austria 0. -